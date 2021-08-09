Челябинская стела «Город трудовой доблести» будет открыта 4 ноября

Иллюстрация: Челябинский центр искусств

Звание «Город трудовой доблести» Челябинск получил в прошлом году. Горожане сами выбрали место, где будет установлена стела — на Аллее Славы (пересечение улиц Коммуны и Цвиллинга).

Сейчас горадминистрация провела аукцион по изготовлению фундамента и мощению гранитной плитки. Все работы будут завершены к 4 ноября, открытие состоится в День народного единства.

Высота стелы «Город трудовой доблести» составит 14 метров. Стоимость монумента — 7 млн 370 тыс. рублей. Челябинский памятник будет изготовлен из гранита и бронзовых листов и изображением собирающих танк рабочих, портретов женщин, трудящихся в заводских цехах и врачей, выхаживающих больных и раненых.

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