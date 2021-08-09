Фото: avito.ru

В Челябинске выставили на продажу частную пивоварню «Крист», которую относят к элитным заведениям. Стоимость бизнеса оценили в 52 млн рублей. Объявление об этом было размещено на сайте Avito.

— Предлагаем вашему вниманию действующий семейный бизнес-проект – легендарную челябинскую крафтовую пивоварню, чья продукция завоевала сердца как местных потребителей, так и гостей города. Здание и оборудование входят в стоимость – вариант под ключ, — говорится в объявлении.

Фото: avito.ru

Заведение «Крист» считается одной из самых старейших пивоварен в Челябинске. Оно проработало 26 лет, но в период пандемии коронавируса окончательно закрылось. Собственник бизнеса Андрей Кристелли был признан банкротом из-за долга на сумму в 12 млн рублей.

Напомним, ранее в Челябинске выставили на продажу гастропаб «Дабл Эль», который находится на Кировке. Стоимость заведения составила 21,4 млн рублей. Сам владелец бизнеса в беседе с журналистами объяснил свою продажу тем, что собирается открывать новый ресторан, но только масштабнее. Но для реализации проекта требуются деньги. Если же «Дабль Эль» не удастся продать до конца года, то придется брать кредит.

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