В Челябинской области набирает популярность сервис «Покупай со Сбером»

Жители Челябинской области в полтора раза чаще стали брать кредиты в рамках программы «Покупай со Сбером» — об этом говорят данные за второй квартал 2021 года. Сейчас к POS-кредитованию в регионе подключено более 400 торговых точек. Также совершить покупки в рамках программы «Покупай со Сбером» южноуральцы могут в 95 онлайн-магазинах. Чаще всего кредиты оформляют в магазинах по продаже электрооборудования для дома, мебели, обуви, автомобильных аксессуаров, сотовых телефонов и сопутствующих товаров.

Сервис «Покупай со Сбером» — это возможность совершать покупки в кредит или рассрочку в розничном или онлайн-магазине. При оформлении рассрочки клиент оплачивает товар деньгами банка, а потом возвращает деньги небольшими суммами без переплаты. Весь процесс покупки в рассрочку происходит в цифровом формате — клиенту не придется подписывать бумажные документы и общаться с кредитным экспертом банка.

При оформлении кредита клиенты Сбербанка могут прямо на кассе торгового центра или магазина оформить заявку, получить решение и подписать документы онлайн без участия в процессе сотрудников или партнеров банка. Весь процесс занимает несколько минут. Также совершить покупку в кредит можно и в онлайн-магазине. Для этого не потребуется посещение банка или визит курьера. Кредитный договор оформляется с помощью цифровой подписи.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— «Покупай со Сбером» — действительно простой, понятный и удобный сервис, который помогает совершать покупки в рассрочку так же быстро, как при обычных расчетах. Он одинаково выгоден покупателям и бизнесу: клиенты получают возможность не отказывать себе в приобретении товара, даже если сейчас на него не хватает собственных средств, а торговые организации могут увеличить средний чек покупки и оптимизировать свои расходы на дополнительное рабочее место кредитного эксперта.

Более подробно ознакомиться с партнерами программы и условиями сервиса можно на сайте «Покупай со Сбером» (pokupay.ru)

ПАО Сбербанк.

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