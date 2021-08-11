КТ помогает выявить поражение легких при коронавирусе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Компьютерная томография легких, которую используют, в том числе, для выявления коронавируса и его последствий, в Челябинской области обойдется минимум в 1,9 тыс. рублей, если выполнять ее на платной основе, по инициативе пациента. Данные о стоимости обследования в разных медучреждениях обнародовала региональная контрольно-счетная палата.

Сделать КТ за деньги можно в 19 государственных и 9 частных клиниках в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Копейске, Сатке и Троицке.

Дешевле всего проверить состояние легких в миасской горбольнице №3, там исследование стоит 1875 рублей. В миасской городской больнице №2 и магнитогорском областном онкологическом диспансере № 2 КТ делают за 2300 рублей.

В Челябинске за 2300 рублей компьютерную томографию легких выполняют в клинике ФГБОУ ВО. В городской клинической больнице №9 КТ стоит 2365 рублей. В ОКБ №3 — 2500 рублей, а в ЧОДКБ — 2600 рублей.

В частных больницах цены выше. Меньше всего берут в магнитогорский Центральной клинической медсанчасти (3600 рублей), в ММЦ «Миасский» и челябинском МРТ «Эксперт» (3700 рублей).

Все это — цены за обычную томографию. Но органы грудной клетки часто исследуют с контрастным усилением, а за эту услугу придется платить дополнительно. Среди государствнных больниц самые низкие цены на КТ с контрастным усилением в челябинской ГКБ № 9 (3905 рублей), магнитогорской ГБ № 1 имени Дробышева (4800 рублей) и ЧОДКБ (4955 рублей). В частных медцентрах самые низкие цены на этот вид исследования в магнитогорском МЦ «НовоМед» (6950 рублей), златоустовском ЦСМ «Созвездие» (7200 рублей), челябинском МРТ «Эксперт» (7300 рублей) и ММЦ «Миасский» (7300 рублей).

Компьютерная томография из-за растущей заболеваемости коронавирусом очень востребована. Жители Магнитогорска обратили внимание на ежедневные очереди из «скорых» перед больницей, где проводят КТ. В областном министерстве здравоохранения сообщили, что не видят ничего плохого в таких очередях.

— Медик должен сопровождать больного (вдруг хуже станет), пока не передаст пациента врачам при возможной дальнейшей госпитализации, — заявили в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru