На железнодорожном вокзале Челябинска с рельсов сошел цементовоз

Фото: Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК
Ранним утром 11 августа на седьмом пути железнодорожной станции Челябинск-Главный с рельсов сошел цементовоз.
Авария возникла во время расформирования грузового поезда. За пределами путей оказалась тележка одного вагона. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, вагон не опрокинулся, цемента внутри него в момент происшествия не было. Люди не пострадали.
На станции начали восстановительные работы, вагон возвращают на место при помощи специального крана. Причины происшествия выясняют эксперты транспортной прокуратуры и следственного управления Следственного комитета на транспорте.
Добавим, днем раньше на станции Челябинск-Главный уже происходила авария при расформировании товарного состава. Тогда с рельсов сошли два вагона, один из них опрокинулся, оказалось повреждено два метра железнодорожного полотна.
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