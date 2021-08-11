Андрей Барышев возглавил движение самовыдвиженцев

Депутат Госдумы направил обращение президенту страны, в котором попросил Владимира Путина в связи с пандемией коронавируса и другими объективными причинами дать возможность кандидатам, зарегистрированным по избирательным округам в порядке самовыдвижения, участвовать в выборах без сбора подписей

Данную инициативу уже поддержали десятки самовыдвиженцев, которые в ходе сбора подписей столкнулись с однотипными проблемами.

Эти проблемы в своем письме президенту обозначил депутат Госдумы Андрей Барышев, который на прошлой неделе снял свою кандидатуру с выборов, собрав более 19 тысяч подписей.

По словам народного избранника, именно самовыдвиженцы оказались в особо сложных условиях:

— Несмотря на большую поддержку населения при сборе подписей они сталкиваются с массой проблем, связанных не только с ограничительными мерами из-за пандемии, но и с избыточными требованиями при заполнении подписных листов. Так, например, многие люди не хотят оставлять свои паспортные данные, опасаясь, что они будут использованы в мошеннических целях. Кроме того, при заполнении подписных листов запрещаются помарки, исправления и сокращения в указании региона и населенного пункта, не допускаются чернила другого цвета и т.п. Из-за таких формальностей очень много подписей бракуется и не учитывается при подсчете, — рассказывает Андрей Барышев.

Также парламентарий обращает внимание главы государства на то, что ситуация с пандемией и жесткие требования к заполнению подписных листов лишают самовыдвиженцев возможности реализовать свое право быть избранными. Более того, отмечает депутат, права выбора оказались лишены тысячи избирателей, оставивших свои подписи за конкретного кандидата, выразив ему доверие.

— С учетом вышеизложенного прошу Вас, Владимир Владимирович, как гаранта Конституции предоставить возможность кандидатам, идущим на выборы по самовыдвижению, быть зарегистрированными без сбора подписей, — резюмирует Андрей Барышев.