Им понравится: в Челябинске школьников пригласят на учебу в межвузовский кампус

Губернатор Алексей Текслер презентовал проект межвузовского кампуса члену Совета при президенте России по науке и образованию Елене Шмелевой. Фото: gubernator74.ru

Сегодня в Челябинске работает сопредседатель ОНФ, член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева. Губернатор Алексей Текслер презентовал ей проект межвузовского кампуса.

Коллаборация ведущих вузов - новое для Челябинской области явление. Фото: gubernator74.ru

Единая образовательная среда и коллаборация высших учебных заведений — новое для нашей области явление. Сотрудничество сильнейших университетов укрепит позиции региона в науке, экономике, промышленности. Без партнерства нельзя говорить о развитии высшей школы, уверен Алексей Текслер.

Межуниверситетский кампус объединит усилия и ресурсы вузов, органов власти, бизнеса.

Здания площадью 126 тысяч квадратных метров — это пространства для научной, образовательной, исследовательской и социальной работы; для учебы и проживания студентов, педагогов, ученых. Кампус рассчитан на пять тысяч мест. Направления деятельности актуальные для региона — экология, фундаментальная наука, медицина.

Строительство начнется в 2023 году и продлится семь лет. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2025 год. Предварительная цена вопроса — 9,3 млрд. рублей. Городок планируется разместить на двух площадках: реконструируемом квартале ЮУрГУ и прилегающей территории ЧелГУ.

Елена Шмелева региональный проект поддержала. По ее мнению, в кампусе должны заниматься и учащиеся колледжей, школьники.

Губернатор согласен: вовлекать талантливую молодежь в науку нужно со школьной скамьи. Детям кампус будет интересен коворкинг, и рэнди-подразделениями.

О проекте кампуса губернатор подробно рассказал президенту страны. Алексей Текслер надеется на поддержку с учетом поручений, которые глава государства дал по итогам общения.

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