Под кураторством звезд: в Челябинске открывается детская филармония

В здании филармонии побывала сопредседатель ОНФ, член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева. Экскурсию провел губернатор Алексей Текслер.
Здание детской филармонии в Челябинске готово к открытию. Уже набраны коллективы по востребованным направлениям: юношеский симфонический оркестр, эстрадно-джазовый оркестр, ансамбль аккордеонистов, концертный хор, студия эстрадного вокала.
В новом помещении побывала сопредседатель ОНФ, член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева.
Возрождение детской филармонии стало возможным благодаря участию губернатора: Алексей Текслер курировал строительство и лично договаривался с мэтрами музыкального мира России — Юрием Башметом, Игорем Бутманом, Денисом Мацуевым. На базе филармонии будет создана Школа исполнительского мастерства под кураторством звезд.
В процессе реконструкции здание увеличилось на две тысячи квадратных метров. На реконструкцию и оснащение обновленного здания из областного бюджета выделено более 400 млн руб.
Заниматься в детской филармонии будут ученики и выпускники музыкальных школ и детских школ искусства. Занятия продлятся три года.
— Мы создаем концертирующие детские творческие коллективы, — говорит директор филармонии Татьяна Денисова. — Будем растить профессиональных музыкантов, смену для наших взрослых филармонических коллективов. По результатам прослушиваний наберем около 150 детей. У детей и родителей к занятиям в филармонии огромный интерес.
Закуплены музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Гордость филармонии — обновленный концертный зал с удобными местами — их 350, уникальным аудиооборудованием и просторной сценой.
Открытие филармонии состоится 6 сентября. Вместе с детьми концертом выступит маэстро Игорь Бутман.
Подтвердил приезд и Дмитрий Маликов. В октябре он даст мастер-класс по исполнительскому мастерству учащимся филармонии и два бесплатных концерта в рамках авторского проекта «Уроки музыки».
Уникальные кресла нового зрительного зала подстроятся под рост ребенка: малыши увидят все, что происходит на сцене.
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