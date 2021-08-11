Под кураторством звезд: в Челябинске открывается детская филармония

В здании филармонии побывала сопредседатель ОНФ, член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева. Экскурсию провел губернатор Алексей Текслер.

Здание детской филармонии в Челябинске готово к открытию. Уже набраны коллективы по востребованным направлениям: юношеский симфонический оркестр, эстрадно-джазовый оркестр, ансамбль аккордеонистов, концертный хор, студия эстрадного вокала.

В новом помещении побывала сопредседатель ОНФ, член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева.

Возрождение детской филармонии стало возможным благодаря участию губернатора: Алексей Текслер курировал строительство и лично договаривался с мэтрами музыкального мира России — Юрием Башметом, Игорем Бутманом, Денисом Мацуевым. На базе филармонии будет создана Школа исполнительского мастерства под кураторством звезд.

В процессе реконструкции здание увеличилось на две тысячи квадратных метров. На реконструкцию и оснащение обновленного здания из областного бюджета выделено более 400 млн руб.

Заниматься в детской филармонии будут ученики и выпускники музыкальных школ и детских школ искусства. Занятия продлятся три года.

— Мы создаем концертирующие детские творческие коллективы, — говорит директор филармонии Татьяна Денисова. — Будем растить профессиональных музыкантов, смену для наших взрослых филармонических коллективов. По результатам прослушиваний наберем около 150 детей. У детей и родителей к занятиям в филармонии огромный интерес.

Закуплены музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Гордость филармонии — обновленный концертный зал с удобными местами — их 350, уникальным аудиооборудованием и просторной сценой.

Открытие филармонии состоится 6 сентября. Вместе с детьми концертом выступит маэстро Игорь Бутман.

Подтвердил приезд и Дмитрий Маликов. В октябре он даст мастер-класс по исполнительскому мастерству учащимся филармонии и два бесплатных концерта в рамках авторского проекта «Уроки музыки».

Уникальные кресла нового зрительного зала подстроятся под рост ребенка: малыши увидят все, что происходит на сцене.

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