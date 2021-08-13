В Челябинске семилетний мальчик ушел из дома и потерялся

Дмитрий Порохин и Артур Жиянгулов, которые помогли ребенку вернуться домой. Фото: управление Росгвардии по Челябинской области
В Челябинске 12 августа пропал семилетний мальчик. Он отправился на прогулку, вышел из дома на улице 250-летия Челябинска и пропал. Хватившиеся сына родители обратились в полицию. Ребенка не могли найти несколько часов.
Вечером сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии проезжали по улице Братьев Кашириных по патрульному маршруту. Они заметили на улице маленького мальчика, рядом с которым не было взрослых. Росгвардейцы остановили машину и спросили у ребенка, что случилось. Мальчик рассказал им, что потерялся и не знает, как вернуться домой.
— На место вызвали инспектора по делам несовершеннолетних. Инспектор подтвердила, что семилетний мальчик находится в розыске, — рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Ребенка отвезли в отдел полиции, оттуда его забрали родители.
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