Долгожданная школа в Копейске: когда дети в микрорайоне Тугайкуль сядут за парты

Школу в микрорайоне Тугайкуль Копейска ждут очень давно. Фото: t.me/kr_gazeta

Школу в копейском микрорайоне Тугайкуль обещали построить еще, когда жители поселка Роза получали квартиры в высотках-новостройках. Однако госконтракт на строительство заключили только в 2019 г., работы стартовали в 2020 г.

Сегодня здание, рассчитанное на тысячу человек, готово более чем на 60%. Пока дети учатся в школах по соседству, в несколько смен.

Между тем, строящаяся школа — объект не только важный, но и интересный. Планировка предусматривает два актовых зала, два спортивных зала, модную коворкинг-зону. При школе будет спортплощадка, футбольное поле, вораукт-площадка, детский городок.

Увы, объект оказался проблемным. Выяснилось, участок заболочен, потому его пришлось отсыпать грунтом, и эти затраты не были предусмотрены проектно-сметной документацией. Проект скорректировали, в планах открыть школу до конца года.

Сегодня, 13 августа, во время рабочей поездки в Копейск на стройплощадке побывал губернатор Алексей Текслер. Глава региона потребовал наказать в суде разработчиков некачественного проекта.

— Надо поднять эту историю, судиться. Проблемные проекты — это бич. Сначала их делают неправильно, потом министерство принимает. Требуется ввести стройконтроль на этапе проектирования. Ошибки в проектировании приводят к нарушению сроков, — завил губернатор.

Кроме того, губернатор побывал в школе N 6 — здесь по его поручению рмонтируется фасад спортзала. А у мэра Андре Фалейчика теперь новое задание: глава региона поручил проработать возможность строительства школьного стадиона.

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