Губернатор Алексей Текслер взял на жесткий контроль завершение строительства важных социальных объектов в Копейске. Фото: gubernator74.ru

В пятницу, 13 августа, губернатор Челябинской области работал в Копейске. Перемены с лучшему в облике города-соседа Челябинска видны, но по некоторым вопросам чувствуется разница. А это несправедливо, учитывая близость городов, подчеркнул губернатор.

— Мы окажем дополнительную поддержку Копейску. В городе уже есть подвижки. Мы увидели почти готовый физкультурно-оздоровительный комплекс. На жестком контроле — завершение строительства школы. Остаются проблемы в поселках. Дополнительно выделим городу 93 миллиона, чтобы успеть сделать в сезон 8,5 км дороги в поселке Горняк, — сказал глава региона.

Кроме того, губернатор взял на контроль строительство детского садика на 200 мест по ул. Кирова, 33а. Работы идут с задержкой: сейчас закладывается фундамент, а по договору здание должно быть сдано 30 ноября. К слову, представитель подрядчика заверил главу области, что сделает максимум, чтобы уложиться в срок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru