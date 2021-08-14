Сапы или музыка: Текслер предложил придумать традицию для новой набережной в Челябинске

Набережная станет отличным подарком горожанам ко Дню рождения Челябинска.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В субботу губернатор Алексей Текслер инспектировал набережную за филармонией в Челябинске. Глава региона держит на контроле строительство прогулочной зоны вдоль реки, который проляжет, напомним, от ул. Кирова до Сквера Искусств.
«Рабочую субботу провожу на строительстве новой набережной в Челябинске. Работы в самом разгаре. Скажу откровенно: мне нравится, что получается. Думаю, это будет потрясающее место притяжения для горожан и всех гостей Челябинска. Хотел с вами посоветоваться. Нашей новой набережной нужна яркая традиция, событие. Например, фестиваль SUP-бордов или музыкальный фестиваль под открытым небом. Жду ваших идей и предложений, потом вместе выберем самые интересные и отметим авторов», — написал Текслер в Инстаграм.
Подписчики откликнулись. Предложили фестиваль ди-джеев, фейерверков, народного творчества, гастрономии.
Сейчас на набережной появилось прозрачное металлическое ограждение у воды. Скоро начнется высадка деревьев и многолетних растений. Строители монтируют детский городок с огромной горкой-трубой, веревочными качелями и батутами.
Будет площадка со стационарными музыкальными инструментами — барабаном, ксилофоном, тамбурином. Психологи считают, что в игре у детей вырабатывается чувство ритма и развиваются музыкальные навыки. Аттракционы разместятся на безопасном резиновом покрытии.
Набережная станет подарком горожанам ко Дню города.
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