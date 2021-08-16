Пьяный мужчина выпал из лодки: за выходные спасатели Челябинска вытащили из воды пять человек

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В минувшее выходные сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах спасли на пляжах Челябинска пять человек. Среди тонущих один ребенок, подросток и трое мужчин.

В воскресенье, 15 августа, пьяный 40-летний мужчина катался на моторной лодке по Шершням. Отплыв от берега пляжа «Каспийский берег» на 50 метров, мужчина из лодки выпал. Из воды его вытащили уже спасатели.

Еще один пьяный мужчина чуть не утонул на Первом озере в районе пляжа «Чуриловский.

Два мужчины, 17-ти 45 лет, уплыли слишком далеко от берега и не смогли вернуться. Происшествия случились на пляжах «Восточный берег» и «Первоозерный».

Как ранее писала «Комсомолка», в субботу на Смолино спасатели вытащили из воды 10-летнего мальчика. Пока его родители отдыхали на берегу, он уплыл от берега на 20 метров, но этого хватило, чтобы ребенок не смог самостоятельно вернуться.

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