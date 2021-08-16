В Сатке появился портрет шахтера высотой с девятиэтажный дом

Процесс создания граффити и финальнй вид работы. Фото: фонд «Собрание», alexandrglazkov_official/instagram.com

Немецкий художник Хендрик Байкирх завершил работу над новой масштабной картиной. Стена жилой девятиэтажки в Сатке превратилась в огромный портрет. С фасада дома №23 на улице Металлургов теперь смотрит работник местной шахты «Магнезитовая» Виктор Баженов.

Огромный мурал на фасаде многоквартирного дома открыли во время Дней немецкой культуры в Сатке.

Хендрик Байкирх считает, что дух городов лучше всего передают портреты их жителей. Чтобы выбрать героя для нового мурала, он посетил шахту и познакомился с работниками. Лицо Виктора Баженова показалось художнику самым примечательным. Шахтер разрешил сфотографировать себя и использовать портрет для создания граффити.

Мурал стал уже не первым творением Хендрика Байкирха в Сатке. Три года назад художник также украсил многоквартирный дом портретами местных жительниц — труженицы тыла Марии Фекличевой и ее маленькой правнучки Арины.

Добавим, еще один необычный рисунок появился на фасаде десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. На стене нарисовали огромных журавлей.

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