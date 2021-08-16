Машинное зрение следит за экологической ситуацией

Специалисты «РНД МГТУ» реализуют ряд проектов экологической направленности. В их основе лежат технологии машинного зрения и нейросети, применяемые на промышленных предприятиях, которые позволяют снизить объемы вредных выбросов в атмосферу.

В «РНД МГТУ» разработали систему и технологию автоматического распознавания газования дверей и газоотводящих стояков верхних строений коксовых батарей. С помощью технологии машинного зрения детектируются утечки коксового газа. Система тестируется на Магнитогорском металлургическом комбинате.

В рамках проекта установлено более 30 видеокамер, которые круглосуточно в онлайн-режиме отслеживают и фиксируют газование дверей на коксовых батареях № 7 и 8, а также газование газоотводящих стояков на верхних строениях коксовых батарей № 7, 8, 13 и 14. При малейших отклонениях от нормы программно-аппаратный комплекс фиксирует событие, заносит его в интерактивный журнал и отправляет ответственным лицам по электронной почте фото с указанием времени, номера батареи и печи, где происходит газование.

— Ранее контроль газования осуществлялся лишь визуально, а камеры способны «видеть» в разы больше человеческого глаза. Поэтому специалисты «РНД МГТУ» разработали систему и технологию, в основе которой лежит нейронная сеть, позволяющую определять газование автоматически без участия человека, — объясняет руководитель проекта Дмитрий Чукин. — Информация о силе и частоте газования на коксовых батареях заносится в базу данных, где производится ее статистическая обработка, на основании которой можно сделать ряд дополнительных выводов: об износе самой двери, необходимости ее ремонта или замены, эффективности работы персонала, который герметизирует эти двери.

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