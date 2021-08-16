В челябинском автосервисе, где сгорела машина, пострадал мужчина

Черным дым было видно издалека. Фото: читатель КП

Во время пожара на улице Каслинской, где сгорел легковой автомобиль, пострадал мужчина. Он надышался угарным газом и получил ожоги. Пострадавшего госпитализировали, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

В МЧС также уточнили, что где произошло ЧП:

— Это автосервис по покраске автомобилей.

В Сети появилась информация, что взорвался газовый баллон, установленный в машине. Однако в МЧС информацию пока не подтверждают, ссылаясь на то, что на месте еще один проливка.

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