Отца журналиста «Комсомолки», до которого она не могла дозвониться почти неделю, перевели в больницу Магнитогорска

Евгения собирается лететь к отцу в Магнитогорск. Фото: Евгения Коробкова/Facebook, google.ru/maps

Отца журналиста «Комсомольской правды» Евгении Коробковой, которого пришлось спасать из Москвы, перевели из поселковой больницы в Локомотивном в Магнитогорск. Почти неделю девушка пыталась дозвониться до лечебного учреждения, узнать хоть какую-то информацию о состоянии отца, но телефоны молчали. А мужчина в это время оказался в критическом состоянии.

Связаться с главным врачом больницы удалось только 16 августа. В тот же день женщине сообщили, что отца перевозят в Магнитогорск — состояние резко ухудшилось.

— У папы мозги промыты разными «малаховыми» и народными целителями. Поэтому в больнице он решил лечиться народными методами. Во-первых, он решил не дышать кислородом. Логика: а то возникнет привыкание, как потом отвыкать? Во-вторых, одна дура, его знакомая, пронесла ему в палату воздушные шарики! И он решил разрабатывать легкие, надувая шарики. При текущем ковиде. Потому что дура-знакомая где-то слышала, что шарики страшно полезны. Папа решил, что надувание шариков не противоречит Малахову, а идет прямо в русле его рекомендаций, — написала в Facebook Евгения Коробкова. — В итоге после надуваний состояние резко ухудшилось. Сатурация 70%, лежит на ИВЛ.

Почему медики больницы не замечали народных средств лечения, остается загадкой. Сейчас Евгения собирается лететь к отцу в Магнитогорск. Только находясь рядом с больницей, она сможет получать информацию о состоянии здоровья отца. Как ранее нас заверили в региональном минздраве, врачи не имеют права сообщать по телефону данные о состоянии пациентов, так как не могут проверить является ли звонящий родственником. Адвокат эту информацию подтвердил.

— Оказание медицинской помощи регулируется Федеральным законом 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», которым определено понятие врачебной тайны, а также условия ее распространения. Так статьей 13 Федерального закона предусмотрено, что «Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну, — рассказала адвокат адвокатской палаты Челябинской области Елена Цыпина.

«Комсомольская правда» сделала запрос в Минздрав региона по поводу того, что делать в подобной ситуации родственникам пациента. Ответ мы обязательно опубликуем.

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