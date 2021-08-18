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Происшествия18 августа 2021 7:38

В Миассе ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП

Один из водителей не уступил другому дорогу
Елена КОЛЧИНА
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Фото: ОГИБДД по Миассу

Фото: ОГИБДД по Миассу

Четыре человека пострадали в ДТП на нулевом километре дороги Миасс-Черновское днем 17 августа.

49-летний водитель Lada Priora поворачивал с главной дороги на второстепенную и не уступил встречному УАЗ Патриот, который ехал по главной дороге. Автомобили столкнулись.

Как рассказали в ГИБДД Миасса, травмы в аварии получили водитель и 45-летний пассажир Lada, а также пассажиры УАЗа 23 и 8 лет.

Ранее в Челябинской области столкнулись грузовик и Lada Granta, в аварии погиб человек.

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