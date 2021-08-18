Челябинцы рассказали, что в ночь выброса сероводорода проснулись от вони

Недовольны жители сразу нескольких челябинских районов Фото: Андрей АБРАМОВ

Около 3 часов ночи 18 августа в Челябинске произошел сильный выброс сероводорода. Токсичный газ имеет запах тухлых яиц или канализации. В соцсетях челябинцы рассказывают о своих ощущениях ночью и утром.

— В 4 утра проснулась от жуткого запаха в квартире и жжения во рту. Пришлось закрыть все окна, — рассказывает одна из горожанок.

— Сегодня была вонища, как будто в квартире из газового баллона какую-то гадость выпустили, — соглашается другая.

Многие возмущены не самим фактом выброса, а тем, что дышать вредными веществами приходится регулярно.

— Это происшествие происходит каждый день, этот запах канализации везде: и на улице, и в квартире. И уже какой год! Это издевательство над людьми! Руководство экологии региона совсем не контролирует деятельность предприятий. В такой жаре вечером не открыть окна, каждый день вечером вонь стоит, то гарью, то канализацией, — возмущается жительница Челябинска.

О неприятном запахе сообщают жители Металлургического района и Северо-Запада. Люди отмечают, что в летний зной особенно тяжело без чистого воздуха и возможности проветрить помещения:

— Задыхайтесь в жару дома, главное не проветривайте вообще, — возмущается горожанка рекомендацией минэкологии сократить время пребывания на улице и не открывать окна при появлении неприятного запаха.

Многие челябинцы отмечают, что очистные сооружения — явно не единственный источник загрязнения. Жители Металлургического района ночью почувствовали не сероводородный запах тухлых яиц, а запах, напоминающий о жженой резине.

— На 60 лет и Дегтярева стоит страшный непонятный запах то ли жженой резины, то ли какой-то химии! Закрывайте окна! — рекомендует согражданам пользователь соцсети.

-Голова болит и горло. Травят! Окна закрыл. Может быть бензилмеркаптан, он воняет жжеными покрышками, — сроит теории еще один челябинец.

— Не знаю насчет сероводорода на ЧМЗ, могу смело заявить, что на ЧТЗ пахнет жутко каким-то дустом. Причем пахнет и даже не проходит, — рассказывает житель Тракторозаводского района.

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