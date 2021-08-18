Не открывать окна: в Челябинске произошел сильнейший выброс сероводорода

Челябинцы утром могут ощутить запах канализации Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске в ночь на 18 августа в атмосферу попало большое количество загрязняющих веществ. Сильнейший залповый выброс произошел в районе очистных сооружений МУП ПОВВ в Металлургическом районе города. В воздух попал сероводород.

«Единая система мониторинга» оценила загрязнение атмосферы как очень высокое. Такое определение дается, когда используемый в системе индекс загрязнения превышает 10 баллов. Пост наблюдения на улице Румянцева оценил количество сероводорода в воздухе в 29,6 баллов.

— Ночью были зафиксированы экстремально разовые превышения по сероводороду в районе очистных сооружений. Мы оперативно отправили передвижную лабораторию для подтверждения данных. Все материалы по превышению будут переданы в надзорные органы для проведения проверочных мероприятий, установления всех причин и наказания виновных в рамках административного расследования, — сообщил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В Челябинске еще до выброса сероводорода объявили режим НМУ. По данным метеорологов, погодные условия будут препятствовать рассеиванию смога до вечера 18 августа. Вдобавок обещают сильную жару — до +33 градусов днем. Вряд ли ситуацию улучшит сероводород, который пахнет тухлыми яйцами, — запах может напоминать «аромат» канализации. Газ не только обладает неприятным запахом, но и токсичен для человека. Вдыхание воздуха с сероводородом может привести к головокружению, тошноте, головной боли.

По данным системы мониторинга, до большей части города сероводородный выхлоп пока не дошел. Тем не менее, в минэкологии посоветовали жителям меньше находиться на улице, утром не открывать окна для проветривания, пить больше воды и носить маски для защиты органов дыхания.

Предприятиям в Металлургическом, Тракторозаводском, Курчатовском и Калининском районе порекомендовали дополнительно снизить объемы выбросов, а мэрию попросили усилить полив улиц, чтобы снизить концентрацию в воздухе вредных веществ.

Добавим, на неприятный запах в районе очистных сооружений жители Челябинска жалуются уже не первый год. Оборудование, обрабатывающее канализационные стоки, давно требует модернизации. В 2020 году МУП ПОВВ оштрафовали за нанесенный неисправными сооружениями вред природе. Суд также потребовал, чтобы предприятие обновило очистные сооружения. В эту работу требуется вложить более 6 млрд. рублей.

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