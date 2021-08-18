Две недели до 1 сентября: Текслер распорядился проверить безопасность в школах

До нового учебного года осталось две недели. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В среду, 18 августа, на аппаратном совещании с главами городов и районов губернатор остановился на теме подготовки к новому учебному году. До Дня знаний осталось две недели, и Алексей Текслер акцентировал внимание местных властей на устранении всех возможных недоделок.

— Учебный процесс будет проходить в Челябинской области в очном формате. Мы не планируем переводить школы на дистанционный режим обучения. Вопрос подготовки к учебному году мы рассматривали на совещании 5 августа, обсудили все аспекты работы. Прошу еще раз глав муниципалитетов и министерство образования региона завершить подготовку в срок. Основные недоделки обычно выявляются как раз за две недели до 1 сентября, поэтому прошу еще раз вместе с надзорными органами проверить все элементы безопасности, в первую очередь, системы пожарной и охранной сигнализации, состояние внутренних коммуникаций, — сказал губернатор.

Кроме того, на особом контроле Алексея Текслера — благоустройство и строительство спортивных объектов в городах и районах. Сейчас за счет областного бюджета возводится около 20 крупных спортобъектов.

Развитию детского спорта поспособствует новая программа «Земский тренер». Она стартует в следующем году. Как сообщил Текслер, программа позволит поддержать более 500 тренеров и ежегодно привлекать тренеров и инструкторов в территории.

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