Алексей ТЕКСЛЕР: Учебный процесс будет проходить в Челябинской области в очном режиме

До 1 сентября осталось три недели. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

До 1 сентября — три недели. Губернатор Алексей Текслер провел совещание по подготовке к учебному году.

Мелочей, как подчеркнул глава области, в этом вопросе нет.

— Это и готовность помещений, завершение ремонтов, противопожарная защита, и, конечно, вопрос охраны здоровья школьников, — уточнил он.

Первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова пояснила, что приемка школ стартовала накануне, 9 августа.

— Смотрится соблюдение всех мер безопасности, связанных с пожнадзором, соблюдением технических регламентов, требований Роспортребнадзора. Анализируется безопасность дорожного движения. Должны работать технические средства оповещения — о пожаре, о возможных ЧС. Оценивается текущий ремонт зданий. Анализируется готовность пищеблоков и безопасность спортплощадок. Учреждения образования должны обеспечить детей учебниками, учебно-лабораторным оборудованием.

Обсудили важнейший вопрос безопасности детей и взрослых. Главам на местах, областному минобру, Росгвардии поручено навести порядок в сфере охраны школьных объектов и стоимости этих услуг.

ЗАСЛОН ИНФЕКЦИИ

Конечно, больше всего учеников и родителей волнует формат обучения: не введут ли удаленку из-за коронавируса? Важную новость озвучил губернатор:

— Учебный процесс будет проходить в Челябинской области в очном режиме, мы не планируем переводить школы на дистанционный режим обучения. Коронавирусные ограничения накладывают отпечаток, но система образования в регионе должна работать четко, в надежном, плановом режиме.

В прошлом году к режиму дистанта и дополнительных каникул на Южном Урале прибегали вынужденно: в 32% школ региона были зафиксированы очаги ковида. Сейчас обстоятельства изменились — в России, как и во всем мире, идет активная вакцинация против коронавируса. И коллективный иммунитет явится преградой для блокирования распространения COVID-19.

Алексей Текслер поручил властям на местах взять на контроль вопрос вакцинации сотрудников образовательных организаций:

— Вакцинация — это гарантия, что в наших школах будет благополучная эпидемиологическая ситуация, когда все процессы обучения можно проводить очно.

С прошлого года в стране действует «антиковидный СанПиН», в дополнение к основному. Актуальными остаютсятребования закрепления за классами аудиторий; разведения потоков детей; запрета на проведение массовых мероприятий в больших школах; дополнительной уборки помещений, утреннего «фильтра» учеников на входе с термометрией; достаточное количество антисептических и бактерицидных средств.

— На август в образовательных учреждениях запланированы массовые прививочные кампании. Все — на добровольной основе. Мы просвещаем, убеждаем, — говорит Коузова.

СТРОЙКА ПО ПРИНЦИПУ СОФИНАНСИРОВАНИЯ

Челябинская область по поручению губернатора включается в работу по исполнению поручения Президента России. С 2022 г. из федерального бюджета регионам будут выделяться средства на софинансирование капитального ремонта школ, в первую очередь сельских.

Средства по линии федеральных субсидий получат победители конкурсного отбора.

— Значит, от нас должна быть предоставлена максимально качественная проектно-сметная документация, чтобы не было проблем при прохождении государственной экспертизы, — пояснил Алексей Текслер. — Поручаю областному министерству образования и науки с министерством финансов региона проработать вопрос финансовой поддержки муниципалитетов в разработке ПСД на ремонт образовательных организаций.

Документация готова по 45 зданиям. В минувшую субботу губернатор работал в Агаповском районе. Администрации района и руководству школы № 1 поручено готовить ПСД на капремонт корпуса начальной школы, чтобы претендовать на софинансирование.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Дети, и родители сейчас готовятся к тому, чтобы пойти в школу. Подспорьем является возможность получить президентскую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника. Южноуральские родители этим активно пользуются, выплаты начались со 2 августа, ранее намеченного срока. Более 85% наших семей (более 380 тыс. школьников), получили выплату. В ближайшие дни оставшиеся средства будут перечислены на счета родителей.

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