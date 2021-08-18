Газификация Челябинской области: Текслер внедряет систему штабной работы

Газификация - приоритетная тема для Челябинской области. Фото: Ольга АНТОНОВА

На областном аппаратном совещании с главами городов и районов губернатор остановился на теме газификации Южного Урала. Точнее, на увеличении мощностей, или так называемой догазификации. Речь о точках на карте региона, где газ уже есть, но по разными причинам не подведен к домам.

Задачу обеспечения россиян голубым топливом, напомнил глава региона, президент страны поставил в своем Послании. До конца 2022 года ее нужно выполнить. В Челябинской области в догазификации нуждается 480 населенных пунктов.

— Мы создаем систему «штабной работы» для координации действий; будем заслушивать на заседаниях регионального штаба муниципальные образования, которые в том числе должны будут к этой работе подключиться. Рекомендую создать аналогичные штабы на уровне муниципалитетов, включив в них уполномоченных лиц по вопросам газификации, градостроительного, земельного и лесного законодательства, представителей местных организаций в сфере газоснабжения, — сказал губернатор.

Главам муниципалитетов поручено в течение следующей недели завершить адресную инвентаризацию и составить пообъектный план-график выполнения работ по догазификации.

Напомним, накануне глава региона работал в Сосновском районе. В поселке Красное поле газ получили жители двух улиц - всего 45 домов. Но мощностей новой ветки хватит еще на 300 домов.

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