В Челябинске повысят штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте

С «зайцами» будут бороться старым проверенным способом — штрафами. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области выступили за увеличение штрафа для безбилетников в общественном транспорте. Изменения коснутся Челябинска, Копейска и Сосновского района. Так народные избранники намерены снизить число «зайцев» после установки валидаторов для бесконтактной оплаты.

Проект закона был внесен губернатором Алексеем Текслером и является продолжением транспортной реформы. Она подразумевает сокращение кондукторов из-за перехода на валидаторы для бесконтактной оплаты проезда.

— Это вызовет необходимость проведения контроля в общественном транспорте, поскольку отсутствие кондуктора может привести к росту числа безбилетников, — объяснили депутаты комитета по соцполитике ЗСО.

Сейчас размер штрафа за безбилетный проезд составляет от 100 до 500 рублей. После повышения он увеличится в несколько раз — до 700 -1500 рублей. При этом добавятся контролирующие лица, а составленные протоколы будут рассматриваться оперативно. Правом выносить по ним решения предполагается наделить мировых судей.

Пока депутаты комитета предложили принять проект закона на заседании Законодательного собрания в первом чтении. Не исключается, что он будет одобрен сразу.

КСТАТИ

После формирования единой платежной системы пассажиры смогут пользоваться всеми видами транспорта по единому билету, а также получать скидки. Стоимость проездного пока обсуждается на уровне 1210 рублей.

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