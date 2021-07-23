Замена кондукторов модными девайсами в трамваях вызвала негодование у челябинцев

В целом валидаторы — штука удобная. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Челябинские трамваи начали напоминать маршрутные такси. Некоторые вагоны оборудовали устройствами для бескондукторной оплаты проезда — валидаторами. Но за наличный расчет пассажиров в городском общественном транспорте теперь обилечивают водители.

— Несколько недель наблюдаю за этим транспортным ноу-хау в трамваях Челябинска, — сообщила читатель КП-Челябинск. — В одних вагонах водители одновременно выполняют несколько функций: следят за дорогой, объявляют остановки и принимают деньги и карты за проезд. В других — картами можно расплатиться через валидатор, но наличный расчет возможен только у водителя. Пенсионеры, в том числе совсем уже старенькие, не понимают, как нужно пользоваться устройством, поэтому вынуждены идти к водителю. Не передавать же им свои карты другим пассажирам?

Челябинка считает, что создана какая-то странная система, которая удобна разве что чиновникам — можно экономить на зарплате кондукторам, нагрузить лишней работой водителей и создать максимально неудобные условия для пожилых пассажиров.

Корреспондент КП-Челябинск проверила нововведение на себе. При ней в салон зашла пенсионерка с ведрами и несколькими авоськами, села на сиденье и передала свою карточку сидящему рядом подростку — мол, «оплати, милок». Все бы ничего, но в часы-пик такие просьбы «передать за проезд» могут обернуться кражами.

С чего все началось

Первые валидаторы в челябинском транспорте начали устанавливать в марте. Первые девайсы появились на маршруте №20. Ноу-хау тогда вызвало много споров. Люди усмотрели в нововведении плавный техничный перевод к тому, чтобы водитель одновременно был и кондуктором.

Замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров в интервью на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) тогда косвенно подтвердил догадки людей:

— Сейчас расход на персонал велик. Кондукторов необходимо переводить в контролеры. Вместе с тем, нужно увеличить штраф за неоплаченный проезд. Сейчас он от 100 до 500 рублей. Мы вышли с инициативой к Заксобранию увеличить до 700-1000 рублей.

До троллейбусов новинка не дошла

В Челябинске систему безкондукторной оплаты тестируют уже несколько месяцев. На сегодняшний день, как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в городском управлении транспорта, валидаторами оборудованы 16 трамваев.

— Вагоны без кондуктора, но с валидатором, работают в основном на пятом маршруте, — кратко уточнили в управлении транспорта Челябинска. — Также устройство оборудован один автобус. В троллейбусах валидаторов нет.

Напомним, в июле прошлого года водители трамваев начали работать как маршрутчики, принимая плату за проезд вместо кондукторов. Сначала транспортники заявили, что мера вынужденная, но вскоре нововведение стало массовым.

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