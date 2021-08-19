Популярные у челябинских туристов природные парки запретили посещать

Спастись от жары на природе не получится: въезд в парки закрыт. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Начал действовать запрет на посещение природных парков «Иремель» и «Зилим». Оба парка находятся на территории Башкортостана у границы с Челябинской областью.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, запрет ввели из-за опасности пожаров. В Челябинской области и Башкортостане стоит экстремальная жара, в ближайшие четыре дня температура воздуха может подняться до +37 градусов.

Как долго туристов не будут пускать в природные парки, пока не известно. Запрет действует до особого распоряжения и будет зависеть от погодных условий.

В «Зилим» и «Иремель» по-прежнему смогут въезжать только граждане, постоянно проживающие или работающие на территории парков.

В Челябинской области из-за опасности пожаров ограничили также посещение озера Тургояк и лесов в окрестностях Миасса.

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