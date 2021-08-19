Челябинские разработчики представили новый облик «Умного города»

Специалисты компании «Интерсвязь» обновили дизайн мобильного приложения. Основная масса изменений затронула навигацию супераппа. Разработчики поставили во главу угла пользовательский опыт и социальную значимость сервисов, благодаря этому большинство функций, наиболее важных и популярных по статистике, стали более доступными и интуитивно-понятными.

Аудитория мобильного приложения «Интерсвязь. Умный город» — более полутора миллионов человек. Это рекордные цифры для региональной компании. И любые значительные изменения платформ с таким большим количеством пользователей, всегда становится важным событием.

Над разработкой нового дизайна трудилась команда из 6 человек, работы началась более года назад. Первый предложенный вариант макета прошел месячное тестирование, был опробован фокус-группой из 35 специалистов, затем проект был доработан с учетом замечаний и пожеланий. Еще три месяца длился бета-тест, участие в котором приняли более 2000 человек.

Все больше многоэтажек в Челябинске и области подключаются к системе «Умный двор». Поэтому главное нижнее меню была вынесена вкладка, отвечающая за сервис. В ней собраны все входящие в него функции: видеонаблюдение, видеоархив, открытие подъезда и шлагбаума, «Умные парковки», создание гостевого кода. Здесь же эти сервисы могут найти и еще не подключенные к системе пользователи.

Чат с оператором в приложении — это основной канал для связи пользователей со специалистами компании. При помощи него можно оставить заявку на подключение любого из сервисов, задать вопрос, сообщить о проблеме и получить ответ в течение нескольких минут. Именно поэтому вкладка чата теперь тоже располагается в максимально доступном месте — корневом нижнем меню.

На видное место переместился раздел сервисы, который объединил в себе все доступные возможности платформы «Умный город». Кроме того, следующее обновление позволит пользователям выносить на главный экран приложения наиболее необходимые ему сервисы и самостоятельно организовать пространство на нем. Это необходимо для того, чтобы максимально сократить время от входа пользователя в приложение до получения необходимого ему результата.

Полноценно заработала и функция быстрого переключения между договорами, которую долгое время ждали пользователи, заключившие несколько договоров, например, подключившие интернет у себя дома, в квартире у родителей или детей, в рабочем офисе. Теперь не нужно как раньше заново проходить авторизацию и выходить из приложения, достаточно нажать одну кнопку.

— Мы прекрасно осознаем социальную значимость приложения для жителей региона, поэтому оно остается абсолютно бесплатным. И именно поэтому мы постоянно ведем работу по обновлению образа супераппа, чтобы оно полностью соответствовало актуальным запросам общества и постоянно меняющимся трендам рынка. Наши специалисты внимательно относятся к обратной связи от пользователей, корректируя и исправляя запросы с учетом наработанного опыта, проводят обширную аналитическую работу, — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

На правах рекламы