В Челябинске пешехода сбили два автомобиля подряд

ДТП случилось за полчаса до полуночи. Фото: ГИБДД Челябинска
Пешеход погиб после ДТП на Свердловском проспекте в Челябинске. Все случилось в 23:37 18 августа, рядом с домом №13.
26-летний мужчина шел по нерегулируемому переходу через проспект, когда его сбил ВАЗ-2115.
Как рассказали в ГИБДД Челябинска, за рулем легкового автомобиля находился 20-летний горожанин.
Пешехода после удара отбросило на встречную полосу, где на него наехала уже легковая Audi.
Молодой человек получил множественные травмы и скончался на месте происшествия.
Добавим, 18 августа в аварию в Челябинске попала также Kia с тремя пассажирами-детьми.
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