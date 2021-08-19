В Челябинске пешехода сбили два автомобиля подряд

ДТП случилось за полчаса до полуночи. Фото: ГИБДД Челябинска

Пешеход погиб после ДТП на Свердловском проспекте в Челябинске. Все случилось в 23:37 18 августа, рядом с домом №13.

26-летний мужчина шел по нерегулируемому переходу через проспект, когда его сбил ВАЗ-2115.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, за рулем легкового автомобиля находился 20-летний горожанин.

Пешехода после удара отбросило на встречную полосу, где на него наехала уже легковая Audi.

Молодой человек получил множественные травмы и скончался на месте происшествия.

Добавим, 18 августа в аварию в Челябинске попала также Kia с тремя пассажирами-детьми.

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