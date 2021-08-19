Кадр из фильма "Хейт"

Originals-проекты онлайн-кинотеатра KION, созданного компанией МТС, включены в программу 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». В Сочи будут представлены фильмы «Общага» и «Оторви и выбрось», короткометражный фильм «Хейт», а также состоится специальный показ сериала «Товарищ Майор».

Кадр из сериала "Товарищ Майор"

В конкурсной программе фестиваля будут представлены два фильма — экранизация культового романа «Общага на крови» Алексея Иванова «Общага» режиссера Романа Васьянова и «Оторви и выбрось» режиссера Кирилла Соколова с Анной Михалковой в главной роли, спродюсированные компанией Metrafilms.

Кадр из фильма "Общага"

Действие фильма «Общага» происходит в 1984 году, в Свердловске. Жизнь студенческой общаги течет своим чередом. Ее обитатели, герои фильма, первокурсник Забела, спекулянт Игорь, поэт Иван и местные нимфы Нелли и Света лавируют между внутренней свободой и укладом общаги, разделяя горе и радости на всех.

Кадр из фильма "Оторви и выбрось"

Драма «Оторви и выбрось», с Анной Михалковой в главной роли, расскажет о рассказывает о трех женщинах из разных поколений одной семьи, воюющих между собой. Оля, отсидевшая за то, что выколола глаз своему бывшему мужу, полицейскому Олегу, наконец выходит из тюрьмы. Ее цель — это забрать от неуравновешенной матери, Веры Павловны, свою дочь-подростка Машу и начать жизнь сначала. Но у Веры Павловны другие планы. В финальной схватке все, Оля, Вера Павловна и Олег, оказываются на волоске от смерти. Спасти их сможет только Маша… и тюрьма.

Также в конкурсную программу «Кинотавра» вошел оригинальный короткометражный фильм KION «Хейт» с Викторией Толстогановой в главной роли, сценаристом выступил Александр Цыпкин, режиссером — Светлана Самошина. Короткометражный фильм «Хейт» стал частью музыкального киноальманаха «Шестнадцать +» из линейки KION-originals. Новелла «Хейт» расскажет о 13-летней девочке Майе, которую хейтеры в сети довели до попытки самоубийства. Девочку спасли, и мать решила найти обидчиков и отомстить. При помощи друга-силовика она находит одну из зачинщиц травли Катю Рябкину. Попытка мести заставляет героинь попытаться разобраться в себе.

Новости компаний