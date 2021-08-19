В южноуральском минсельхозе выбрали получателей грантов «Агростартап»

В 2021 году документы на прохождение отбора получателей грантов «Агростартап» в минсельхоз Челябинской области подали 50 человек, двое из них не были допущены к отбору из-за неточностей в представленных документах. 18 августа конкурсная комиссия определила 20 получателей грантов, проанализировав бизнес-планы претендентов. Общая сумма на выплату грантов из бюджета в рамках региональной составляющей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» составляет в 2021 году для Челябинской области 55,5 миллиона рублей.

Все получатели государственной поддержки намерены начать свое аграрное дело в качестве фермеров, большинство из них будут заниматься животноводством — мясным и молочным. Максимальный размер гранта «Агростартап» составляет 3 миллиона рублей, если получатель намерен разводить крупный рогатый скот мясного или молочного направления, и 1,5 миллиона рублей, если фермер занимается растениеводством, например, выращивает картофель или зерно.

Из 20 победителей конкурса на получение грантов 19 человек будут заниматься животноводством. Как отметил первый заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области, председатель конкурсной комиссии Александр Завалищин, это очень радует: «У этих людей высокая внутренняя мотивация, они осознают свою ответственность в таком трудном деле как животноводство».

— Это трудное дело, и размер гранта, который вы получаете, это лишь десятая часть от тех средств, которые необходимы, чтобы дальше развивать свое дело, — обратился Александр Завалищин к получателю грантовой господдержки, приглашенному на заседание в формате видео-конференц-связи. — Чтобы ваше производство было рентабельным, вы должны достичь высокой товарности вашего хозяйства, добиться хорошей доходности, чтобы продолжать это дело, чтобы обеспечить занятость и заработок тех людей, для которых вы создадите новые рабочие места.

Среди получателей грантов есть и такие, которые продолжают дело своих родителей, например, Акжол Хусаинов из Верхнеуральского района. Ему 24 года, по образованию он финансист. Намерен продолжить дело своего отца Каирбека, который получил государственную поддержку в 2014 году как начинающий фермер.

- Буду жить в деревне, отец будет за мной присматривать, — заверил конкурсную комиссию Акжол Каирбекович.

Другой получатель гранта «Агростартап», который тоже общался с членами конкурсной комиссии по интернет-связи, Булат Шантаев из Нагайбакского района, уверен, что станет лучшим поставщиком мяса на юге Челябинской области: «Буду закупать 5-6 месячных бычков симментальской породы, откармливать и реализовывать. Уже сейчас мы пасем свое стадо, а перед Новым годом около трех месяцев откармливаем в коровниках, а затем отправляем на реализацию».

По условиям получения грантов «Агростартап» получатели должны зарегистрироваться в качестве фермеров и вести хозяйство с положительной динамикой в производстве не меньше пяти лет. В минсельхозе надеются, что государственная поддержка — грант — станет для всех новоиспеченных фермеров первой ступенькой в аграрной трудовой биографии.