В Челябинской области в суд передали дело торговцев золотыми слитками

Фото: СУ СК по Челябинской области

Двух жителей Челябинской области и жителя Башкортостана будут судить за незаконный оборот драгоценных металлов. Уголовное дело сообщников уже передали в суд.

Всех троих задержали в Магнитогорске в сентябре прошлого года во время незаконной сделки по продаже золотых слитков.

Как рассказали в региональном СУ Следственного комитета, с собой у обвиняемых были слитки общим весом 4 килограмма и 4,7 млн рублей наличными. Все слитки оказались изготовлены кустарным способом.

Теперь торговцы золотом могут отправиться за решетку на срок до 7 лет. Им также грозят крупные штрафы.

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