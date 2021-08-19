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Происшествия19 августа 2021 13:00

В Челябинской области в суд передали дело торговцев золотыми слитками

Их поймали во время незаконной сделки
Елена КОЛЧИНА
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Фото: СУ СК по Челябинской области

Фото: СУ СК по Челябинской области

Двух жителей Челябинской области и жителя Башкортостана будут судить за незаконный оборот драгоценных металлов. Уголовное дело сообщников уже передали в суд.

Всех троих задержали в Магнитогорске в сентябре прошлого года во время незаконной сделки по продаже золотых слитков.

Как рассказали в региональном СУ Следственного комитета, с собой у обвиняемых были слитки общим весом 4 килограмма и 4,7 млн рублей наличными. Все слитки оказались изготовлены кустарным способом.

Теперь торговцы золотом могут отправиться за решетку на срок до 7 лет. Им также грозят крупные штрафы.

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