Грани Таганая: Текслер побывал на заводе керамогранита

Губернатор на заводе по выпуске керамогоанита. Фото: Людмила Ковалева.

Во время рабочего визита в Златоуст губернатор Алексей Текслер побывал на молодом предприятии по выпуску керамоганита. Проекту идет четвертый год, сейчас монтируется вторая производственная линия.

Инвесторы ориентируются на потребности рынка и рассчитывают завоевать «место под солнцем» в соседних регионах и не только. Так, продукция предприятия использовалась в фасадной отделке нового ЖК в Краснодаре.

В фасадной отделке нового ЖК в Краснодаре применили плитку из Златоуста. Фото: instagram.com/zgranitaganaya

Штат — 285 человек; годовая мощность — 3,2 млн кв. м плитки. Пуск второй лини назначен на ноябрь нынешнего года, и она даст еще 70 рабочих мест.

Напомним, сегодня губернатор побывал на предприятии машиностроительного толка — «Злато-Прогресс». Новые производства промышленного города — свидетельство диверсификации местной экономики.

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