Стали известны самые популярные озера, на которых южноуральцы отдыхают этим летом

МТС с помощью сервисов Big Data составила рейтинг самых популярных озер Южного Урала этим летом. Так, чаще всего отдыхающие челябинцы выбирают Увильды, Тургояк и Еловое, а вот жители Свердловской области — Синару, Увильды и Калды.

Самым популярным местом летнего отдыха в Челябинской области уже традиционно стало озеро Увильды, куда активно приезжают южноуральцы, а также гости из других регионов — Екатеринбурга, Тюмени, Перми, а также из Москвы. Вторым по популярности озером стал Тургояк — помимо жителей Миасса и Челябинска этим летом здесь активно отдыхают жители Уфы и Москвы.

Озера Кисегач и Сугояк, популярные в 2019 и 2020 годах, в этом году уступили место Еловому, которое замыкает тройку лидеров этого лета. В этом сезоне на его берегах чаще всего отдыхают жители Челябинской и Свердловской областей. При этом, наиболее популярными водоемами Южного Урала у екатеринбуржцев стали озера Синара, Увильды и Калды, расположенные в Челябинском направлении.

Также в этом сезоне возросла средняя продолжительность отдыха на озерах Челябинской области — она увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом и составила четыре дня. Этому способствовало длительное закрытие многих иностранных курортов, а также высокая загруженность южных направлений России.

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