Квартира – под Новый год: в Златоусте строятся дома для переселенцев

В Златоусте строится жилье для переселенцев. Фото: pravmin74.ru

В Златоусте, в кварталах «Молодежный» и «Березовая роща», возводятся две высотки, квартиры в которых получат переселяемые из ветхо-аварийного жилья — всего 200 семей.

Сегодня на стройплощадке побывал губернатор Алексей Текслер. В десятиэтажных домах уже смонтировано по шесть и восемь этажей. Рядом поставят газовую котельную. Перспективы у застраиваемых участков отличные — у новостроек благоустроят территорию для прогулок и детских игр. Запланирован детский сад.

— Дома планировали сдать в следующем году, но эти сроки мы скорректировали. Строительство идет опережающими темпами. Важно, чтобы люди получили жилье до новогодних праздников, — сказал губернатор.

Напомним, в мае правительством РФ подписано постановление, согласно которому регионы могут с опережением исполнить программы по расселению аварийных домов. В нынешнем году из Фонда ЖКХ Челябинской области направлено более миллиарда ста миллионов рублей. Важная тема расселения ветхо-аварийного жилья - на контроле губернатора.

Средства направлены в Копейск, Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Кыштым, Нязепетровск, Еманжелинск. Кроме того, будут куплены квартиры у застройщиков и на вторичном рынке в Сосновском, Агаповском, Аргаяшском, Ашинском районах.

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