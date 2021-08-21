На фасаде десятиэтажного дома в Челябинске появился огромный портрет девушки

Фото: Тимур Абдуллаев / Vk.com
В Челябинске на фасаде жилого многоэтажного дома по адресу Бейвеля, 46 нарисовали огромный портрет девушки. На изображении вокруг красавицы летают бабочки и птичка, а ее прическу украшают цветы и высотные здания мегаполиса.
Арт-объект создавала команда райтеров Graffiticrew совместно с художником Тимуром Абдуаллаевым. Работа выполнена в рамках проекта «Яркий город».
— Это твой город – люби, сохраняй и украшай его! — гласит надпись снизу на портрете.
Фото: Тимур Абдуллаев / Vk.com
Напомним, с 1 по 27 августа в Челябинской области проходит фестиваль граффити «Наш MURAL». Художники из разных уголков России получили приглашение принять в нем участие. В планах у граффитистов нарисовать 13 муралов в нескольких городах региона.
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