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Общество21 августа 2021 15:24

На фасаде десятиэтажного дома в Челябинске появился огромный портрет девушки

Работу делал известный художник Тимур Абдуллаев совместно с командой райтеров Graffiticrew
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Фото: Тимур Абдуллаев / Vk.com

Фото: Тимур Абдуллаев / Vk.com

В Челябинске на фасаде жилого многоэтажного дома по адресу Бейвеля, 46 нарисовали огромный портрет девушки. На изображении вокруг красавицы летают бабочки и птичка, а ее прическу украшают цветы и высотные здания мегаполиса.

Арт-объект создавала команда райтеров Graffiticrew совместно с художником Тимуром Абдуаллаевым. Работа выполнена в рамках проекта «Яркий город».

— Это твой город – люби, сохраняй и украшай его! — гласит надпись снизу на портрете.

Фото: Тимур Абдуллаев / Vk.com

Фото: Тимур Абдуллаев / Vk.com

Напомним, с 1 по 27 августа в Челябинской области проходит фестиваль граффити «Наш MURAL». Художники из разных уголков России получили приглашение принять в нем участие. В планах у граффитистов нарисовать 13 муралов в нескольких городах региона.

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