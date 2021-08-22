В Челябинской области из-за жары ограничили движение фур на трассах

Большегрузы не пустят на дороги до вечера. Фото: Миндор

На федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях из-за жары продлили ограничение движения большегрузов. Об этом сообщили в упрдор «Южный Урал».

Ограничения тяжеловесной техники введено:

— М-5 «Урал» на участке км 1549 — км 1871;

— М-5 «Урал», подъезд к г. Екатеринбург, на участке км 11 — км 130;

— А-310 (Челябинск — Троицк) на участке км 16 — км 146;

— Р-254 «Иртыш» на участке км 13 — км 55 в Челябинской области, на участке км 55 — км 465 в Курганской области и на участке км 00 — км 91, подъезд к Тюмени;

— Р-354 (Екатеринбург-Шадринск-Курган) на участке км 125 — км 356 в Курганской области.

Движение для большегрузов ограничили до семи вечера. В течение дня трассы будут поливать водой, чтобы охладить асфальт.

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