В Челябинской области произошел пожар недалеко от железной дороги

Фото: архив "КП"

На Южном Урале в полосе отвода железной дороги между станицей Клубника и Еманжелинск произошел пожар. Для его тушения был направлен поезд Челябинского отряда ведомственной охраны- филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮУЖД. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

— В период следования пожарного поезда возгорание потушено. Жертв и пострадавших нет. Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта не повреждены, — прокомментировали в ведомстве.

По факту произошедшего Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку в отношении Южно-Уральской дирекции инфраструктуры. Будет установлено, как исполняется законодательство о пожарной безопасности.

Это уже второй пожар за сутки, который произошел рядом с железной дорогой в Челябинской области. Накануне загорелась полоса отвода недалеко от станции Тахталым. Пожар удалось потушить еще до того, как он бы принял серьезный оборот последствий.

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