В Аше произошел пожар на территории памятника природы

Фото: Иван Ключников / Аша | VКурce / Vk.com

Жители Аши сегодня днем обратили внимание, что идет дым со стороны Липовой горы, которая является памятником природы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, там загорелась трава на площади 25 гектаров.

— На ликвидации происшествия работает большая группировка сил: полиция администрация Ашинского района, местный метзавод, ГУ лесами. От МЧС задействованы 7 единиц техники и 25 человек, — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Фото: Марат Вороновский / Аша | VКурce / Vk.com

Угроза жилым домам отсутствует. В настоящий момент пожар локализован — огонь не распространяется и остается на одном месте.

Напомним, в апреле в Златоусте загорелась трава на территории горы Косотур. Общая площадь, пройденная огнем, составила 800 квадратных метров. Очевидцы сравнили пожар с извержением вулкана, так как он происходил поздним вечером.

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