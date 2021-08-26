В Челябинской области рядом с памятником природы начался пожар

Возгорание удалось локализовать. Фото: нацпарк "Зигальга"
Пожар произошел в районе хребта Бакты в Челябинской области. Вершина хребта признана геологическим памятником природы и является особо охраняемой территорией.
На помощь в тушении пожара вызвали инспекторов охраны соседнего национального парка «Зигальга».
— Добираться до места пришлось пешком, с ранцами и другим необходимым инвентарем, — рассказали в пресс-службе нацпарка.
Чтобы попасть в труднодоступный горный район, где начался пожар, потребовалось преодолеть пешком 5 километров.
Возгорание удалось локализовать. Вокруг участка, где продолжается горение, вручную прокопали защитную полосу.
Причину пожара пока не выяснили.
Напомним, ранее туристы устроили пожар в нацпарке «Таганай». Столб дыма тогда увидели из Златоуста.
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