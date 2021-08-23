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Происшествия23 августа 2021 8:44

В нацпарке «Таганай» по вине туристов начался пожар

Из-за повышенной опасности возгораний на Таганае ввели ограничения для посетителей
Елена КОЛЧИНА
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Туристы ушли и не потушили костер. Фото: нацпарк «Таганай»

Туристы ушли и не потушили костер. Фото: нацпарк «Таганай»

Туристы 22 августа устроили пожар в национальном парке «Таганай». Огонь успел распространиться только на 0,2 гектара, но дым был заметен даже из соседствующего с парком Златоуста. Именно жители города первыми заметили пожар.

Сотрудники службы охраны «Таганая» срочно отправились на поиски возгорания. Оказалось, что причиной происшествия стал брошенный костер. Рядом с ним обнаружились другие следы туристов: путешественники рубили ветки на деревьях и обустраивали стоянку.

Шестерым инспекторам охраны удалось быстро потушить огонь. Тем не менее, в нацпарке отмечают, что риск пожаров сохраняется из-за аномально жаркой и сухой погоды.

Из-за повышенного класса пожарной опасности для туристов на Таганае ввели ряд ограничений. В частности, передвигаться можно только по специально маркированным тропам, а углубляться в не отмеченные табличками лесные дебри запрещено.

Нельзя также разводить открытый огонь и курить где-либо за пределами приютов и кордонов. Только в приютах и кордонах разрешено останавливаться на ночлег

Напомним, из-за опасности пожаров ранее запретили посещать природные парки «Зилим» и «Иремель». Запреты, связанные с экстремальной жарой, также действуют в окрестностях Миасса и озера Тургояк.

Туристы устроили пожар на Таганае
Видео: Нацпарк "Таганай"

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