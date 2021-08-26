«Большая стройка»: Текслер рассказал о новых садиках и школах в пригороде Челябинска

"Кадры со стройки радуют", - написал в соцсетях губернатор. Фото: instagram.com/alexeytexler.official

Личным вызовом назвал губернатор Челябинской области Алексей Текслер запуск масштабной программы строительства детских школ и садиков в регионе.

«Хорошо поработали, чтобы эту «большую стройку» запустить, найти средства. Помогли нацпроекты, современные возможности финансирования. На встречах в муниципалитетах эта проблема звучит постоянно», — отметил глава региона в сообщении на официальной странице в сети Инстаграм.

В Сосновском районе, в пригороде Челябинска, еще недавно строилось жилье без социальной инфраструктуры. Во исправление положения в течение нескольких лет появится 5 новых школ и 7 новых детских садов — в «Твоей привилегии» и «Вишневой горке», «Белом хуторе» и микрорайоне «Славино», в «Парковом Премиум» и в Кременкуле.

«Кадры со стройки радуют, работа началась. Обязательно доведем до конца, как и другие проекты в области», — сообщил губернатор.

Напомним, в майском обращении к Законодательному Собранию Алексей Текслер анонсировал строительство 22 школ в регионе.

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