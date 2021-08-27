Челябинскую область атаковали мотыльки-вредители

Фото: филиал ФГБУ Россельхозцентр по Челябинской области

Сразу в нескольких районах Челябинской области расплодились луговые мотыльки — мелкие бабочки, гусеницы которых считаются опасными вредителями. Если взрослые мотыльки питаются цветочным нектаром, то гусеницы грызут листья растений. Они почти всеядны, отдают предпочтение овощным и бобовым, едят свеклу и кукурузу. До черешков они способны обглодать даже листья сорняков, например вьюнков и полыни.

В региональном филиале Россельхозцентра рассказали, что жалобы на прожорливых гусениц и многочисленных мотыльков поступают от садоводов Брединского района.

От насекомых-вредителей пострадали также жители Агаповского, Еткульского, Кизильского, Кунашакского, Нагайбакского, Сосновского, Троицкого и Чебаркульского районов.

— Обследовано свыше 3 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Вредителем заселено более 30% обследованных территорий. Средняя численность бабочек на полях составляет 9,9 единиц на 50 шагов. Максимальная численность выявлена в Кизильском районе на площади 10 гектаров — приблизительно 150 бабочек на 50 шагов, — рассказала начальник отдела защиты растений Челябинского филиала Россельхозцентра Мария Сычева.

Луговой мотылек — нехарактерный для Челябинской области вредитель. Но в этом году росту его численности поспособствовала аномальная жара весной и летом.

В региональном министерстве сельского хозяйства предполагают, что на появлении необычно большого количества мотыльков в могли также повлиять сильные ветры, загнавшие насекомых в Челябинскую область из соседних регионов.

Бороться с вредителями можно, но нелегко Одна бабочка способна отложить до 600 яиц,, из которых развиваются гусеницы. Если гусениц не лишком много, их можно собрать с листьев вручную. В ином случае нужно опрыскать растения спецсоставом. В Россельхозцентре советуют обойтись без опасных химических препарат в период сбора урожая.

-Лучше применить биологическое средство «Лепидоцид» из расчета 20-30 мл на 10 л воды, — советуют специалисты.

Гусеницы лугового мотылька окукливаются и уходят под землю, чтобы пережить зиму. Чтобы вредители вновь не появились в следующем году, садоводам советуют в конце сентября, накануне заморозков перекопать почву в тех местах, где до этого видели гусениц.

Напомним, еще в июне от нашествия лугового мотылька пострадали аграрии Красноармейского района. Гусеницы уничтожили там клубничные поля.

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