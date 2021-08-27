В Челябинск принесло дым от пожаров в Курганской области

Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Причина запаха гари, который ощущают жители Челябинска, Копейска и Красноармейского района — дым от лесных пожаров в соседней Курганской области. Об этом заявили в региональном министерстве экологии.

— По результатам мониторинга качества атмосферного воздуха, концентрации загрязняющих веществ повышены, но без превышения предельно допустимых, — сообщил замминистра экологии Виталий Безруков.

Он уточнил, что в Челябинске погодные условия утром 27 августа способствовали появлению тумана. Кроме того в городе действует режим НМУ первой степени, когда особенно вероятно скопление смога.

По данным МЧС, в Курганской области в последние дни от пожаров особенно пострадали Далматовский, Катайский и Шадринский районы. На борьбу с огнем отправили 400 человек и 180 единиц техники.

Напомним, в середине августа в Челябинске несколько дней наблюдали густой туман с неприятным запахом. Тогда его появление связали с дымом от пожаров в Якутии.

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