В челябинском аэропорту самолет снова столкнулся с птицей

Птица оказалась на пути у поднимающегося в воздух самолета Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 27 августа самолет, следующий из Челябинска в Москву, столкнулся с птицей. Инцидент произошел при взлете воздушного судна.

Командир борта компании «Аэрофлот» решил после происшествия не возвращаться в Челябинск, а лететь, как и было запланировано в московский аэропорт Шереметьево.

В региональной транспортной прокуратуре после столкновения самолета с птицей начали проверку. Специалисты ведомства оценят, соблюдены ли были требования законодательства о безопасности полетов.

Напомним, вечером 25 августа с птицей в воздухе столкнулся самолет, вылетевший из Челябинска в Новосибирск.

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