Любимое место прогулок: в Снежинске достроена набережная

Алексей Текслер работает в Снежинске. Фото: t.me/cheltodayru

В Снежинске, в парке культуры и отдыха, благоустроена набережная озера Синара. Общественное пространство в закрытом городе появилось по национальному проекту «Жилье и городская среда»: местные считают его лучшей точкой в городе. Дорожки в плитке, сосны, подступающие к берегу, мостик над каменным руслом ручья, современное освещение — отличное место для активного досуга.

Проект реконструкции парка и строительство набережной три года был лучшим в федеральном конкурсе. Гранты в 185 млн руб. помогли появлению комфортное общественное пространство с выходом на набережную озера Синара. Здесь появилась лодочная станция с причалом, база проката, экологическая и развлекательная зоны. Есть современная детская площадка.

Сегодня на набережной побывал губернатор: он прибыл в закрытый город с рабочим визитом. В парке главе региона продемонстрировали обновленную легендарную ротонду — любимое место отдыха физика Игоря Курчатова.

Обновлена территория легендарной ротонды. Фото: ozersk74.ru

В повестке Алексея Текслера сегодня — посещение Центра лазерно-физических исследований и специального конструкторского бюро по лазерным системам и комплексам во РФЯЦ-ВНИИТФ им. Академика Е.И. Забабахина и встреча с главой города Игорем Сапрыкиным. Осмотрит глава региона ремонтируемый участок Каслинского шоссе.

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