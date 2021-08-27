В челябинском поселке без вести пропала 14-летняя школьница

Фото: «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск / Vk.com

В поселке Вавиловец под Челябинском пропала 14-летняя Ева Богомазова. В последний раз ее видели 26 августа возле дома №5 по улице Стартовая. С тех пор о местонахождении подростка ничего не известно. Волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС» дали ориентировку на пропавшую школьницу.

— Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, зеленые глаза, волосы распущены до плеч с рыжим оттенком (окрашенные), — говорится в ориентировке. —

В день исчезновения Ева была одета в светло-голубые джинсы, белую футболку и кроссовки такого же цвета. Также при себе она имела черную сумку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Евы Богомазовой, просят сообщить информацию по следующим номерам телефона: +7 (951) 455-13-17, +7 (982) 343-79-93, +7 (908) 704-73-19.

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