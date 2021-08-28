Поиски 14-летней школьницы, пропавшей в элитном поселке под Челябинском, завершены

Сегодня на поиски девушки собрались десятки неравнодушных людей. Фото: Дмитрий Журавлев

Поиски 14-летней школьницы, которая пропала в элитном поселке Вавиловец под Челябинском, завершены. Об этом сообщили поисковики «Легион-СПАС». Девочку-подростка нашли в Самаре — из этого города семья переехала на Южный Урал несколько лет назад.

— Были разосланы ориентировки в Самару. Там ее нашли полицейские. С девочкой все в порядке, ее передали бабушке и дедушке. Они и привезут ее домой, — рассказали волонтеры.

Элитный поселок окружает лес, в котором шатаются наркоманы. Дмитрий Журавлев

Напомним, 14-летняя школьница пропала в четверг, 26 августа, при загадочных обстоятельствах. Она сказала маме, что пошла гулять с подругой. Вечером ее телефон оказался выключен. Полиция «пробила» биллинг телефона. Последняя точка была возле дома, а потом кто-то вытащил сим-карту.

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