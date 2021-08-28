Аномальная жара в Челябинской области сменится заморозками

Похолодание будет преимущественно в горах и низинах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жаркая погода в Челябинской области резко сменилась похолоданием. В ночь на воскресенье, 29 августа, на Южном Урале ожидаются заморозки. Об этом сообщают синоптики челябинского гидрометцентра.

Итак, сегодня ночью в регионе будет +2..+7, в горах и низинах до -2. Завтра днем +15..+20. Ветер северной четверти 4-9 м/c. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В областном центре +5..+7 ночью и +16..+18 днем.

В ночь на понедельник, 30 августа, также будут заморозки +17..+22. Днем чуть потеплее +17,+22. В Челябинске рабочая неделя начнется с +5..+7 ночью и +17..+19 днем.

Тем временем уже вторые сутки челябинцы продолжают жаловаться на запах гари. Вот, как объясняют ситуацию в Минэкологии.

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