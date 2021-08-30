В Челябинскую область привезли почти 80 тыс. доз вакцины от коронавируса

Новые партии вакцины привозят в регион еженедельно Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области получили новую партию вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (другое название «Спутник V»). В партии 79,8 тыс. доз.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, вакцину распределят между всеми медучреждениями Челябинской области.

В будни южноураьцы смогут сделать прививку от коронавируса в поликлиниках по месту жительства, а в выходные пункты бесплатной вакцинации откроются в торговых центрах.

Напомним, в регионе зарегистрировали уже более 86 тыс. зоболевших Covid-19. Только за последние сутки от коронавируса умерли 22 человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru