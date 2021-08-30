На челябинской Кировке после проверки закрылся бар

Сегодня двери круглосуточного заведения закрыты
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
В пятницу ночью, 27 августа, администрация Челябинска вновь проверила ночные бары на Кировке. Двум заведениям выданы протоколы. «ШиШка loft bar» и «Штопор» продавали алкоголь в закрытой таре и нарушали санитарно-эпидемиологические правила.
— УВД составлен один протокол по продаже алкоголя в закрытой таре, один протокол составил Роспотребнадзор по нарушению санитарно-эпидемиологический требований, — сообщил заместитель мэра по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.
Сегодня бар «Штопор», который позиционировал себя как круглосуточное заведение и специализированный магазин по продаже напитков, не работает. «ШиШка loft bar», наоборот, встречает посетителей громкой музыкой.
Администрация Челябинска проверяет ночные клубы на Кировке каждую пятницу. Владельцы заведений недовольны и считают, что это попытка запретить или ограничить продажу алкоголя на главной пешеходной улице.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
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